Лукашенко: освобожденные в Белоруссии заключенные почти отбыли сроки

Белоруссия помиловала некоторых заключенных, которые уже почти отбыли сроки лишения свободы, заявил президент Александр Лукашенко. По словам главы государства, одного из осужденных освободили по просьбе его жены, находящейся в Литве.

«После очередной партии (освобожденных.— “Ъ”) меня все упрекали. Обманул всех, выпустил тех, которые через два месяца должны были выйти. Но ребята, вы меня просили, я выпустил»,— сказал господин Лукашенко в послании к народу и национальному собранию (трансляцию вела пресс-служба администрации белорусского президента).

13 декабря Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных по договоренности с США. Среди них — один из лидеров оппозиции Мария Колесникова, экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и нобелевский лауреат Алесь Беляцкий.

