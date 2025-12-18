После крушения танкеров у побережья Кубани обнаружили 688 погибших китообразных

В понедельник, 15 декабря, исполнился год со дня аварии танкеров, ставшей причиной масштабного загрязнения Черного моря. Ожидания, что экологической катастрофы удастся избежать, не оправдались, и происшествие стало одним из самых тяжелых событий для морской экосистемы региона за последние годы, сообщает научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Специалисты отмечают, что влияние разлива нефтепродуктов на состояние морской среды и популяции животных до конца не изучено. С момента аварии на побережье Краснодарского края зафиксирована гибель 688 китообразных. Этот показатель приблизился к максимальным значениям, наблюдавшимся в предыдущие годы, однако формально их не превысил. Экологи подчеркивают, что не все случаи гибели напрямую связаны с разливом мазута: среди причин также называются промысловое рыболовство, случайные приловы, заболевания, вызванные хроническим загрязнением моря промышленными, сельскохозяйственными и канализационными стоками, а также естественная смертность.

Вместе с тем статистика указывает на резкий рост числа погибших животных в первый месяц после аварии, а также на ожидаемое увеличение выбросов китообразных в сезонные периоды и дополнительный всплеск в конце октября и ноябре. По оценкам специалистов, последствия столь масштабного загрязнения могут носить отложенный характер и проявляться в течение нескольких лет, в том числе в виде роста заболеваемости, эпизоотий и снижения рождаемости из-за накопления токсинов в организмах животных.

Экологи отмечают высокий уровень общественной вовлеченности и поддержки. В ликвидации последствий аварии и помощи пострадавшим животным участвовали волонтеры и специалисты, для которых приоритетом стало сохранение природной среды. Экологические организации выражают надежду, что популяции китообразных смогут адаптироваться к последствиям катастрофы, а работа по их защите и реабилитации будет продолжена.

Мария Удовик