«Лестницу в небо» в Краснодаре рассчитывают провести при соблюдении ограничений

Организаторы музыкального фестиваля «Лестница в небо» озвучили предварительные планы по проведению мероприятия в 2026 году. В частности, при подготовке события предполагается строгое соблюдение регионального закона о тишине, рассказал корреспонденту «Ъ-Кубань» продюсер фестиваля Сергей Пуликовский.

Подготовка фестиваля будет вестись во взаимодействии с министерством по чрезвычайным ситуациям Краснодарского края и администрацией Краснодара. Отдельное внимание планируется уделить вопросам безопасности и транспортной доступности площадки. В мэрии рассматривают возможность выделения дополнительного общественного транспорта на период проведения фестиваля.

Организаторы также призывают гостей добираться до площадки преимущественно на общественном транспорте или пешком, поскольку территория на улице Обрывной в настоящее время ограниченно приспособлена для массового въезда личных автомобилей.

Согласно предварительной концепции, фестиваль рассчитан на три дня. В первый день планируется выступление молодых музыкальных коллективов, во второй — исполнителей классического рока, включая Валерия Кипелова, в третий — артистов в жанре рок-н-ролла. В среднем на фестивале ожидается участие четырех коллективов, один из которых станет хедлайнером. Организаторы также не исключают приглашения Вани Дмитриенко, известного своими треками «Венера-Юпитер», «Лего» и «Силуэт», по этому вопросу рассматривается возможность проведения переговоров. Окончательный состав участников пока не объявляется в связи с ожиданием заключения контрактов.

В 2025 году фестиваль не состоялся. Организаторы пояснили, что отмена была связана не с запретом массовых мероприятий как таковых, а с действовавшими на тот момент ограничительными мерами. В 2026 году подготовка мероприятия будет вестись с учетом требований нормативных актов и постановлений региональных и муниципальных властей, прежде всего в части обеспечения безопасности.

