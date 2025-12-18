НСПК снизит тарифы из-за возврата НДС на операции с банковскими картами

Национальная система платежных карт (НСПК) планирует с 1 января 2026 года снизить платежные тарифы. Ставку уменьшат пропорционально размеру НДС на услуги по обеспечению платежных операций, который решило восстановить правительство со следующего года. Это следует из проекта новых тарифов, с которым ознакомился “Ъ”.

Как заявили в НСПК, мера призвана частично компенсировать последствия введения налога для платежного рынка. Тарифы будут снижены «на трансакционные услуги и сервисы платежной системы “Мир”», пояснили в организации. К таким услугам относится в том числе плата за клиринг и авторизацию, которая составляет основную часть расходов участников платежной системы «Мир».

По мнению главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, с которым поговорил “Ъ”, «данный жест доброй воли НСПК» будет сопровождаться рекомендацией ЦБ банкам не менять эквайринговую комиссию. Кроме того, Банк России ведет диалог с Минфином и ФНС для подготовки пояснений банкам в связи с отменой льготы по НДС.

В кулуарах конференции «FI Day: ИИ и блокчейн» глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина сообщила, что Банк России ведет диалог с Минфином и ФНС для подготовки пояснений банкам в связи с отменой льготы по НДС при обслуживании банковских карт.

20 ноября Госдума приняла закон об отмене льготы, по которой НДС не облагались операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт, а также услуги компаний по процессингу и эквайрингу. Льгота была введена с 1 января 2006 года. В Минфине заявили, что обслуживание банковских карт не станет сильно дороже из-за ее отмены.

Подробнее — в материале «Ъ» «Карте — место».