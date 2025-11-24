Минфин: обслуживание банковских карт не станет сильно дороже из-за отмены льгот по НДС

Принятый закон об отмене льготы по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) при обслуживании банковских карт не приведет к резкому росту цен на эти услуги, заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов.

«Уже создана соответствующая цифровая среда, люди привыкли к ней, и работать в ней, и в целом к этой среде. То возможное удорожание услуг, которое будет, соответственно, не будет носить какого-то серьезного урона для развития платежей в безналичной форме»,— пояснил господин Сазанов на заседании комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам (цитата по «Интерфаксу»).

Льгота по уплате НДС была введена с 1 января 2006 года. По ней налогом не облагались операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт, а также услуги компаний по процессингу (обработка транзакций) и эквайрингу (прием оплаты). Это способствовало снижению стоимости обслуживания безналичных операций.

20 ноября Госдума приняла закон об отмене льготы по НДС. В Банке России предупреждали, что мера может привести к росту стоимости транзакций, делая безналичные платежи менее привлекательными для потребителей. По словам зампреда правления Сбербанка Тараса Скворцова, отмена льготы при самом негативном сценарии может обойтись банкам более чем в 200 млрд руб.