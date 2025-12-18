В Москве умерла 15-летняя девочка, пострадавшая при атаке ВСУ на Севастополь
В московской больнице скончалась 15-летняя Арина, получившая ранения в результате атаки вооруженных сил Украины на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Глава Севастополя выразил соболезнования родным и близким погибшей, отметив, что город скорбит вместе с ними. Господин Развожаев подчеркнул, что удары по Севастополю носят целенаправленный характер и не имеют военного значения, называя их актами запугивания и давления на мирное население.
По информации властей, несовершеннолетняя получила ранения 30 ноября. Девочку задело осколками от сбитой воздушной цели, после чего ее госпитализировали в тяжелом состоянии и направили на лечение в Москву.