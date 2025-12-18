Мэр Орлов поручил заменить стелы на въезде в Екатеринбург

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании коллегии администрации поручил заняться заменой стел, расположенных на въезде в город. По его словам, внешний вид некоторых из них «не выдерживает никакой критики».

Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Андрея Альшевских

Господин Орлов добавил, что на мотофестиваль «Движение» многие байкеры добираются «своим ходом» и обращают внимание на состояние стел. По его словам, туристы зачастую хотят сфотографироваться со знаком въезда в город.

Напомним, в мае прокуратура потребовала отремонтировать стелу на въезде в город на Московском тракте. По данным ведомства, при осмотре стелы были выявлены разрушенные ступени, несоответствие угла наклона ГОСТу, отсутствие смотровой площадки и повреждения металлических букв коррозией.

Анна Капустина