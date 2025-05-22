В Екатеринбурге прокуратура потребовала отремонтировать стелу на въезде в город

Стелу «Екатеринбург» на Московском тракте отремонтируют после распоряжения прокуратуры, сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стела «Екатеринбург» на Московском тракте

Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Андрея Альшевских Стела «Екатеринбург» на Московском тракте

Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Андрея Альшевских

По данным прокуратуры, при осмотре стелы были выявлены разрушенные ступени, несоответствие угла наклона ГОСТу, отсутствие смотровой площадки и повреждения металлических букв коррозией. В связи с выявленными нарушениями 16 мая прокуратура направила представление главе Екатеринбурга об их устранении.

«Прокуратуру, как и меня, не устроило состояние стелы "Екатеринбург". Немыслимо, когда любой памятный знак разрушается на глазах! А тут речь идет, образно говоря, про лицо города»,— отметил депутат Андрей Альшевских.

Полина Щуцкая