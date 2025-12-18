Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Администрация Сочи усилила работу по сносу незаконных строек на курорте

Администрация Сочи продолжает работу по ликвидации незаконных объектов капитального строительства на территории курорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Сейчас специалисты занимаются демонтажом трех крупных самовольно возведенных зданий, которые не заселены и не используются. Речь идет преимущественно о незавершенных многоквартирных домах и коммерческих объектах.

Факты строительства без необходимой разрешительной документации были выявлены в Центральном и Хостинском районах в ходе мероприятий муниципального земельного контроля. Установлено, что объекты возводились с нарушением земельных, строительных и градостроительных требований.

По итогам проверок администрация города обратилась в суд с исками о сносе самовольных построек. Судебные требования были удовлетворены, решения вступили в законную силу, а службой судебных приставов возбуждены исполнительные производства.

В связи с длительным неисполнением судебных решений застройщиками администрации Сочи предоставлено право организовать демонтаж объектов с привлечением подрядных организаций и последующим взысканием понесенных затрат с ответчиков. В мэрии отмечают, что комплексная и системная работа по контролю за соблюдением градостроительного законодательства, а также межведомственное взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами способствует снижению числа нарушений в сфере землепользования и застройки.

Информация о выявленных объектах самовольного строительства публикуется на портале «Незаконное строительство» государственной информационной системы Краснодарского края.

Мария Удовик

