Формулировку увольнения инспектора нижегородской КСП изменили по иску прокурора

Суд удовлетворил иск прокуратуры об изменении формулировки увольнения главного инспектора контрольно-счетной палаты Нижегородской области. Как сообщили в надзорном ведомстве 18 декабря, служебный контракт был расторгнут по инициативе работника, а прокуратура потребовала уволить инспектора по утрате доверия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Причиной стало непредоставление сведений о доходах за 2024 год, что нарушает антикоррупционное законодательство.

Имя уволенного сотрудника прокуратура не приводит. По данным Нижегородского райсуда, сегодня рассматривалось дело о трудовых спорах, где ответчиками выступают КСП и Алексей Абрамов. Так зовут бывшего инспектора палаты, который проходит фигурантом по уголовному делу о взятках. Инспекторов Алексея Зайцева, Алексея Абрамова, Сергея Пронина и Александра Чичкова обвиняют в том, что в 2023 году они в сговоре с непосредственным руководителем, аудитором Владимиром Севодняевым якобы получили 2 млн руб. взяток при проведении проверок. Аудитора арестовали и судят отдельно в особом порядке, остальные фигуранты находятся на свободе.

Добавим, сегодня заксобрание утвердило назначение нового руководителя КСП области — Ирину Григорьеву. Она сменит Елену Букареву, руководившую палатой 15 лет. Также сегодня назначен новый заместитель председателя КСП — Василий Арапов. Оба выходцы из областного минфина.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее по утрате доверия уволили председателя КСП Нижнего Новгорода Юлию Абызову. Причиной также стало представление прокуратуры. Госпожа Абызова оспаривает это решение в суде.

Галина Шамберина