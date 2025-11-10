Экс-глава нижегородской КСП оспаривает свое увольнение в дзержинском суде

Экс-глава контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Юлия Абызова подала иск к городской думе. Заявление подано в суд города Дзержинска, где зарегистрирована госпожа Абызова.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Экс-председатель КСП Нижнего Новгорода Юлия Абызова

Она оспаривает решение нижегородской думы и решение комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в Нижнем Новгороде, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством РФ. Предварительное судебное заседание назначено на 20 ноября 2025 года, указано в карточке дела.

Как писал «Ъ-Приволжье», гордума Нижнего Новгорода VII созыва на своем последнем заседании 24 сентября отправила Юлию Абызову в отставку по утрате доверия. Поводом для отставки за пять дней до планового упразднения самой КСП стало представление прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства. По данным источников «Ъ-Приволжье», претензии касались принадлежащих руководителю КСП квартир, переведенных в нежилые помещения и сдаваемых в аренду. Прокуратура сочла, что тем самым муниципальная чиновница получала коммерческий доход, чего ее должность не позволяла.

Ирина Швецова