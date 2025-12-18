Заксобрание одобрило назначение Ирины Григорьевой главой нижегородской КСП

Депутаты заксобрания Нижегородской области 18 декабря одобрили кандидатуру Ирины Григорьевой на должность руководителя региональной контрольно-счетной палаты. Она приступит к работе с 1 января 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель контрольно-счетной палаты Нижегородской области Ирина Григорьева

С 2008 года госпожа Григорьева работала в областном минфине, с января 2017 года — заместителем начальника управления исполнения бюджета и консолидированной отчетности.

Также депутаты одобрили назначение Василия Арапова заместителем председателя КСП. В 2011-2016 годах он работал в региональном минздраве, затем до апреля 2022 года — в ГКУ «Центр обслуживания получателей бюджетных средств», после этого — заместителем начальника контрольно-ревизионного управления в областном минфине.

Как писал «Ъ-Приволжье», нынешний председатель КСП региона Елена Букарева не намерена продолжать работу. Она руководила палатой с 2010 года.

Галина Шамберина