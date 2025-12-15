Финансовые контролеры перешли в строительные

В Нижнем Новгороде суд начал рассмотрение уголовного дела, фигурантами по которому проходят бывший главный инспектор областной контрольно-счетной палаты Алексей Зайцев и трое его коллег. Их обвиняют в получении более 2 млн руб. взяток. Подсудимый рассказал, что по указанию аудитора КСП Владимира Севодняева инспекторы проверяли подрядчиков и искали нарушения при реализации строительных проектов, хотя в их полномочия это не входило. Однако в КСП, по словам обвиняемого, несколько лет действовала установка искать у строителей любые несоответствия между сметой и актами, превращая их в финансовые нарушения. Не разбираясь в этом, исполнители в ряде случаев просто платили за «хорошие акты».

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении инспекторов областной контрольно-счетной палаты (КСП) Алексея Зайцева, Алексея Абрамова, Сергея Пронина и Александра Чичкова. Следствие полагает, что в 2023 году они в сговоре со своим непосредственным руководителем, аудитором Владимиром Севодняевым при проведении проверок получили в общей сложности более 2 млн руб. взяток. Аудитора арестовали и судят отдельно в особом порядке за семь эпизодов взяток. По версии следствия, он и работавшие вместе с ним инспекторы получали деньги за сокрытие выявленных нарушений и невключение их в акт проверки. Например, директор компании, строившей школу в Семенове, передал проверяющим 1,4 млн руб., чтобы они внесли в акт проверки недостоверные сведения и скрыли выявленные нарушения на 20 млн руб. В

других случаях взятки составляли сотни тысяч рублей.

Первым в суде дал показания Алексей Зайцев. Он рассказал, что при проверках выполнял техническую работу обычного специалиста. Более того, по его показаниям, областная КСП, являясь органом внешнего финансового контроля, последние годы при проведении проверок выходила за рамки своих полномочий. Она должна была проверять государственных и муниципальных заказчиков в рамках Бюджетного кодекса. Кроме этого, сотрудники КСП активно проверяли и подрядчиков, выполняющих строительные контракты. Для этого аудитор Севодняев лично разработал и на коллегии палаты утвердил стандарт по проведению проверок бюджетных средств, выделенных на строительство и капремонт.

Поскольку закон четко не регламентировал, какие документы может запрашивать КСП, проверяющие запрашивали сметы проекта, акты на скрытые работы, журналы производства работ, входного контроля материалов и прочее.

Все эти документы, по словам Алексея Зайцева, относились к предмету качества и количества строительных работ, и находились у подрядчиков. Проверять их не входило в компетенцию КСП. Однако проверяемые, не понимая объема полномочий КСП, беспрекословно отправляли в палату любую информацию, в том числе строительную документацию. По показаниям подсудимого, Владимир Севодняев ориентировал инспекторов искать любые несоответствия между утвержденными для проведения торгов сметами заказчика и исполнительной документацией подрядчика.

«Такой поиск расхождений явно не входил в компетенцию КСП и не имел отношения к выявлению бюджетных нарушений»,— считает Алексей Зайцев.

Однако аудитор убеждал их, что в итоговом акте проверки должны быть указаны хоть какие-нибудь нарушения в ценовом выражении. По словам Зайцева, Владимир Севодняев объяснял это тем, что иначе у отдела не будет хороших показателей и его могут расформировать как «экономически неэффективный».

Поэтому контролеры КСП больше искали нарушения у подрядчиков при исполнении контрактов, нежели проверяли финансы заказчиков. Если выполненные строителями работы не полностью отвечали проекту и сметам, то в акте проверки проверяющие могли указать, что они вообще не выполнены. При этом принявшего и оплатившего их заказчика обвиняли в нарушении, рассказал обвиняемый.

В частности, участники процесса вспомнили эпизод со строительством забора в семеновской школе. В акте проверки КСП было отражено, что на объекте отсутствует 50 м забора. В реальности подрядчик его построил, но его все равно обвинили в мошенничестве.

Как следовало из позиции обвиняемого Алексея Зайцева, сложившаяся в КСП практика не позволяет обвинять инспекторов в получении взяток — у них не было полномочий проверять подрядчиков, подменяя собой Госстройнадзор.

Адвокаты попросили дело о взятках в КСП вернуть прокурору.

Защита заявила, что следствие не конкретизировало, какие именно выявленные нарушения скрывались обвиняемыми при составлении актов проверок. Это, по мнению защиты, не позволяет объективно разобраться в уголовном деле и вынести законный приговор. Суд разрешит это ходатайство на следующем заседании. Кроме того, основного фигуранта Владимира Севодняева в этом процессе должны допросить как свидетеля по делу своих бывших коллег.

