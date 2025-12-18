Ледовое шоу, «Человек в футляре» и Linkin Park Tribute

На этих выходных жителей и гостей Краснодара ожидает разнообразная программа развлечений с шоу и концертами. В городских концертных залах и барах выступят различные исполнители, а в театрах покажут спектакли, поставленные на основе литературных произведений Чехова и детских сказок. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Какие концерты посетить

19 декабря в 20:00 в Кроп Арене состоится концерт группы «Слот», которая выступит в рамках своего тура The Best X10 Tour. Фанатов ждет презентация новых песен и главные хиты исполнителей.

Стоимость билетов — от 1900 руб. (16+)

19 декабря в 20:00 в El Barto BAR состоится музыкальное мероприятие «Движение» с музыкой в жанрах bassline, UK garage, DNB и Hip Hop. Гостям организаторы обещают уютную атмосферу и мощный звук.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

20 декабря в 19:00 в Центральном концертном зале жители и гости Краснодара увидят Новогоднее шоу саундтреков с Avatar Cinematic Orchestra. Зрители смогут послушать композиции Ханса Циммера, Джеймса Хорнера, Ларри Мура и других.

Стоимость билетов — от 1700 руб. (0+)

20 и 21 декабря во Дворце искусств «Премьера» состоится концерт «Новогодний вечер». В праздничном концерте, посвященном одному из главных праздников года, примут участие Русский вокально-хореографический ансамбль «Родник», музыкальный шоу-театр «Премьера», а также группа U4.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

20 декабря в 20:00 в особняке «Адамули» выступит музыкант Виталий Сумароков. Он пишет музыку в жанрах Neoclassic, Downtempo, House, Ambient и знает толк в саундтрековой кинематографической эстетике. По словам организаторов, Виталий исполнит авторские произведения на старинном фортепиано, которому больше века.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (6+)

20 декабря в 21:45 в Sgt. Pepper’s Bar состоится Linkin Park Tribute. Как обещают организаторы, в шоу прозвучат все знаковые хиты легендарной группы в исполнении других музыкантов.

Стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

21 декабря в 20:00 в Баскет-холле выступит поп-исполнитель Xolidayboy. Музыкант исполнит известыне среди поклонников хиты: «Пожары», «Океаны», «Мания», «Моя хулиганка», Love Again и другие.

Стоимость билетов — от 3500 руб. (16+)

Какие спектакли посмотреть

19 и 20 декабря в Театре драмы им. М. Горького состоится праздничное детское представление «Снежная королева». Самым юным зрителям и их родителям представят новогоднюю сказку со странствиями, приключениями и хороводом у елки.

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

20 и 21 декабря в Мюзик-холле зрителям представят сказочный мюзикл «Новогоднее приключение Русалочки». Это волшебная сказка с любимыми с детства героями для детей. Новогодняя история про дружбу, взаимопонимание и семейные ценности.

Стоимость билетов — от 850 руб. (0+)

19 декабря в 19:00 в «Одном театре» состоится драматический спектакль под названием «Токсины». Зрители увидят пять сюжетно не связанных зарисовок, в каждой из которых по два персонажа: молодой и пожилой мужчина. Актеры раскроют проблемы современного общества.

Стоимость билетов — от 900 руб. (18+)

19, 20 и 21 декабря в театре «Мой» представят драматическую постановку «Человек в футляре» по произведению А.П. Чехова. Зрителям расскажут, что футляр — это не просто калоши и зонтик, а способ спрятаться от мира, от ответственности, от себя.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (12+)

20 декабря в 19:30 в театре «Свои» покажут моноспектакль «Наташина мечта» по пьесе Ярославы Пулинович. Это история о том, как люди редко задумываются над своей мечтой. Еще реже мы думаем о том, откуда мечта берется и что делает с нами, как меняет нас и нашу жизнь.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

20 декабря в 20:30 в «Одном театре» состоится драматический спектакль под названием «Затворник и шестипалый». Это сказка для взрослых по мотивам повести писателя Виктора Пелевина. Надежда есть всегда. Стремление вырваться за рамки обыденности может привести к результату. Главная задача спектакля — открыть в себе и в зрителе пространство для воображения.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

21 декабря в 18:00 в театре «Артист» зрителям представят праздничный спектакль «Новый год в Стране чудес». Каждая сцена этой постановки — это маленькое чудо с собственной «изюминкой».

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

Что смотреть в кино

В краснодарских кинотеатрах на экраны вышла новогодняя комедия «Елки 12». Зрителям расскажут историю о том, как в канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде.

Стоимость билетов — от 430 руб. (12+)

Также в прокате мелодрама «Сожалею о тебе». По сюжету, Морган и ее 16-летняя дочь Клара больше всего хотят быть непохожими друг на друга. Мать боится, что дочь повторит ее ошибки молодости. Дочь же, свободолюбивая и упрямая, идет своим путем. В результате личной трагедии их мир рушится, и в поисках утешения мать сближается с давним другом, а Клара знакомится с местным сердцеедом и хулиганом.

Стоимость билетов — от 550 руб. (18+)

Для юных жителей Краснодара в кинотеатрах показывают приключенческую комедию «Снеговик». Это история о том, как в Новый год волшебный мир рушится, магия Деда Мороза слабеет, и этим решает воспользоваться злая колдунья Вьюга. Она предает Деда Мороза и отправляется в мир людей, чтобы укрыть его вечной стужей. Защищать мир предстоит ожившему снеговику, которого слепила девочка Варя.

Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)

Также для самых маленьких зрителей на экраны краснодарских кинотеатров вышла приключенческая семейная комедия «Мышиный переполох». По сюжету, семейка дружных мышей предвкушает Рождество в большом загородном доме. Неожиданно к ним вторгаются незваные гости — люди. Упрямые мыши не готовы сдавать позиции и уступать дом.

Стоимость билетов — от 610 руб. (6+)

Куда сходить еще

19, 20 и 21 декабря в Ледовом дворце Ice Palace состоится детское ледовое шоу под названием «Алиса в Зазеркалье» на льду. Это сказка об удивительном и ярком мире, полном бессмыслиц и веселых пустяков, раскрыта в новом формате шоу-спектакля на льду от продюсерского центра Ice Vision. Профессиональные фигуристы, выполняющие сложнейшие элементы фигурного катания и циркового искусства, предстанут перед зрителями в любимых образах Алисы и ее друзей.

Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

19 декабря в 22:00 в Стендап-клубе «Маяковский» пройдет юмористическое шоу «Комики против записок». Это полностью импровизационное шоу, построенное на общении с залом. На сцене три опытных комика клуба будут шутить на темы, предложенные гостями.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

21 декабря в 12:00 в Арт-пространстве «Дом культуры» пройдет шоу «Большое новогоднее ограбление». По сюжету пара воришек решает прославиться и провернуть ограбление века — проникнуть на игрушечную фабрику Деда Мороза и украсть все подарки. Операция требует большой подготовки и наличия помощников. Но действительно ли воришки настолько плохие, что решили обнести фабрику? Что же действительно хранится на складе игрушек? Об этом зрители узнают во время шоу.

Стоимость билетов — от 450 руб. (6+)

