Вооруженные силы Мали при поддержке Африканского корпуса Минобороны России проводят контртеррористические операции в районах, где действуют бандформирования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Вчера замглавы МИД Сергей Вершинин сообщил, что западные страны, по оценке Москвы, ведут «массированную кампанию по дестабилизации ситуации» в Буркина-Фасо, Мали и Нигере — странах Конфедерации государств Сахеля (AES).

Господин Вершинин подчеркнул, что Москва видит значительный потенциал в новых региональных форматах, ориентированных на суверенное развитие африканских государств, и придает особое значение укреплению взаимодействия с AES.

Россия стала первым государством, признавшим AES. В апреле прошли встречи в формате «Россия —Конфедерация государств Сахеля», по итогам которых российская сторона пообещала содействовать формированию объединенных вооруженных сил альянса.

