МИД РФ: Запад пытается дестабилизировать ситуацию в Буркина-Фасо, Мали и Нигере

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что западные страны ведут «массированную кампанию по дестабилизации ситуации» в Буркина-Фасо, Мали и Нигере (Конфедерация государств Сахеля, AES), с которыми Москва активно развивает сотрудничество.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Большой потенциал видим в новых региональных форматах, нацеленных на суверенное развитие африканских стран. В этом плане придаем особое значение укреплению сотрудничества с Конфедерацией государств Сахеля»,— сказал господин Вершинин в интервью ТАСС.

Россия стала первым государством, признавшим AES. В апреле прошли встречи в формате «Россия—Конфедерация государств Сахеля». По итогам переговоров, российская сторона пообещала содействовать формированию объединенных вооруженных сил альянса.