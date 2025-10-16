В аэропорту Тамбова приостановили полеты
В ременные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Тамбова, сообщили в Росавиации в 00:07 мск четверга, 16 октября.
В ведомстве подчеркнули, что эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Ограничения касаются только гражданских воздушных судов.
До этого ограничения в аэропорту Тамбова вводились 7 октября.
Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в ночь на среду дежурные средства ПВО сбили над Россией 59 беспилотников, в том числе 22 над Черноземьем. 11 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, девять — над Воронежской, по одному — над Курской и Орловской. Это следует из данных Минобороны.