В аэропорту Тамбова приостановили полеты

В ременные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Тамбова, сообщили в Росавиации в 00:07 мск четверга, 16 октября.

В ведомстве подчеркнули, что эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Ограничения касаются только гражданских воздушных судов.

До этого ограничения в аэропорту Тамбова вводились 7 октября.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в ночь на среду дежурные средства ПВО сбили над Россией 59 беспилотников, в том числе 22 над Черноземьем. 11 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, девять — над Воронежской, по одному — над Курской и Орловской. Это следует из данных Минобороны.

Сергей Калашников