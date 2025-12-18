Жителя Керчи будут судить за нападение на школьницу

Прокуратура Керчи направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который напал на школьницу и угрожал ей металлическим брелоком с острием. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел в июне 2025 года в вечернее время. Обвиняемый приставил к груди и шее школьницы металлический брелок с острием, угрожая применить насилие, и потребовал передать ему мобильный телефон. Несовершеннолетняя оказала активное сопротивление. Нападавший нанес потерпевшей два удара и скрылся с места происшествия. Позже его задержали сотрудники полиции.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой города Керчи. Дело передано в Керченский городской суд. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Алина Зорина