На Кубани голосовой трафик с начала года вырос на 25%

В Краснодарском крае голосовой трафик впервые за многие годы показал существенный рост и с начала года увеличился на 25%. Мобильная передача данных снизилась в объемах. При этом подключение фиксированных услуг связи за последние полгода в регионе возросло почти в два раза. Об этом сообщил директор филиала МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«События этого года, связанные с рядом ограничений, привели к изменению модели потребления пользователей. Это накладывает на нас необходимость корректировать стратегию дальнейшего развития, инвестировать в том числе в фиксированные сети»,— отметил господин Ласкавый.

По словам спикера, в небольших населенных пунктах некоторые абоненты использовали мобильные сим-карты для просмотра видео, скачивания. Люди полностью ориентировались на мобильный интернет. Сегодня ситуация изменилась, а интернет необходим в прежних объемах.

Со своей стороны провайдеры продолжают развивать широкополосный доступ, домашний интернет и телевидение, строить сети со скоростью доступа не меньше 1 Гбит/с.

«Мы заходим в малые города региона с населением от 50 тыс. человек. С учетом давления на рынок кибермошенников активно работаем над повышением кибербезопасности сетей, занимаемся импортозамещением оборудования»,— отмечает Сергей Ласкавый.

По его словам, в 2026 году в инвестиционных планах компании в Краснодарском крае — вложить в развитие сетей и качества связи более 3,5 млрд руб. В том числе в рамках совместного проекта с городскими властями по использованию опор КТТУ и уличного освещения для размещения на них базовых станций. Также существенные ресурсы планируется направить на покрытие новых федеральных трасс — в сторону Крымского моста, Сочи.

Сергей Емельянов