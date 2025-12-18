В Армению из Азербайджана впервые отправлен состав с нефтепродуктами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что из Азербайджана в Армению впервые после распада СССР отправлен состав с нефтепродуктами. Он уточнил, что сделку о поставках заключили частные компании, их названия он не привел.

По словам господина Пашиняна, эта сделка стала возможной благодаря миру между Арменией и Азербайджаном. При этом премьер уточнил, что есть вопросы с железнодорожными тарифами на территории Грузии, по которой следуют составы из Азербайджана. «Надеюсь, что эти вопросы будут отрегулированы, а если нет — то хозсубъекты будут искать альтернативные решения»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).

В октябре Азербайджан и Армения взаимно отменили ограничения и запреты на транзит грузов. В начале ноября первый за более чем 30 лет железнодорожный состав прибыл из России в Армению по новому маршруту, который проходит через Грузию и Азербайджан. На нем доставили более 1 тыс. т пшеницы.

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном было парафировано в Вашингтоне 8 августа при участии президента США Дональда Трампа. Документ еще не подписан: азербайджанская сторона требует изменения конституции Армении, в которой есть пункт о Нагорном Карабахе, с осени 2023 года перешедшего Азербайджану. Текст нового документа, для согласования которого армянские власти запланировали референдум, должны подготовить к июню 2026 года.

