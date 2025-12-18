Глава Крыма объяснил проблемы с бензином отсутствием больших нефтекомпаний

Приход на Крымский полуостров крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний позволил бы улучшить обеспеченность региона топливом. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, именно отсутствие крупных нефтяных игроков сказывается на устойчивости топливного рынка, особенно в кризисных ситуациях. При этом Сергей Аксенов отметил, что на полуостров уже зашли многие крупные федеральные сервисы, в том числе Сбербанк и ВТБ, благодаря чему жители Крыма получили доступ примерно к 90% российских финансовых и сервисных продуктов.

Как писал «Ъ-Кубань», осенью 2025 года власти нескольких регионов России сообщили о проблемах с наличием бензина. Власти Крыма временно ввели ограничение на выдачу бензина в одни руки в сутки на заправочных станциях.

После встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым глава Крыма заявил, что власти Крыма и Севастополя совместно с операторами АЗС сформулируют предложения по решению проблемы с поставками бензина. Эти инициативы планируется представить президенту России Владимиру Путину.

Анна Гречко