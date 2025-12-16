В Госдуме предложили через Max подтверждать возраст при покупке алкоголя

Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправки к законопроекту о блокировке вне суда сайтов с продажей табака. Ко второму чтению в проекте прописали возможность подтверждать возраст через мессенджер Max при покупке алкоголя, табака, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями.

Документ на рассмотрение Госдумы внесла группа депутатов от «Единой России», в первом чтении его приняли в марте. Сегодня в базе Госдумы опубликовали список поправок, рекомендуемых к принятию. В частности, там упомянуто, что покупатель может подтвердить свой возраст «с использованием многофункционального сервиса обмена информацией».

Также предъявить мессенджер вместо паспорта можно будет при покупке опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях, при посещении зрелищных мероприятий, рассказал председатель комитета Сергей Боярский. Комитет рекомендовал палате парламента принять законопроект и поправки во втором чтении, передает ТАСС.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от Татарстана Айдар Метшин, Айрат Фаррахов и еще 10 парламентариев. Сейчас процедура блокировки сайтов с табачной продукцией занимает от трех до шести месяцев.