Дефицит закроют кредитом

Депутаты городской думы Тюмени утвердили бюджет города на 2026-2028 годы с дефицитом в 1,3 млрд руб. в 2026 году. Решение поддержали 29 депутатов, два человека воздержались. Как было озвучено на заседании, доходы бюджета в 2026 году составят 47,6 млрд руб., а расходы – 48,9 млрд руб. В 2027 году доходы и расходы запланированы на одинаковом уровне — 49,7 млрд руб. В 2028 году запланирован профицит в размере 979 млн руб.: доходы составят 49,6 млрд руб., расходы — 48,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам заместителя главы города и директора департамента финансов и налоговой политики Артема Катренко, в 2026 году планируется покрыть дефицит за счет кредитных средств в размере 979 млн руб. и остатков средств бюджета на начало следующего года в объеме 343 млн руб.

Из общего объема доходов на следующий год 58% составят собственные налоговые и неналоговые доходы. 35% — субвенции, переданные на реализацию государственных полномочий. Еще 7% — дотации и субсидии из областного бюджета. «Такие пропорции говорят нам о том, что город имеет высокий уровень финансовой самостоятельности. А объем собственных доходов позволяет выполнять все ключевые обязательства перед жителями»,— рассказал господин Катренко.

87% налогов в следующем году составят НДФЛ — 17 млрд руб. и УСН — 5,6 млрд руб. По словам Артема Катренко, поступления по УСН по итогам 11 месяцев 2025 года замедлились.



«Мы не в полной степени укладываемся в тот прогноз, который мы закладывали в 2025 год. Поэтому к следующему году в части планирования именно этого источника подошли очень осторожно. Темпы снизились, но надеемся, что в следующем году ситуация будет поправляться»,— заявил господин Катренко.

Налог на имущество физлиц составит 1,1 млрд руб., земельный налог — 862 млн руб. Кроме того, в следующем году вводится туристический налог, что позволит привлечь в бюджет 45 млн руб.

95% расходной части бюджета в 2026 году направят на реализацию 20 муниципальных программ. Так, 60% расходов будет направлено на сферы образования (25,7 млрд руб.), культуры (1,6 млрд руб.), молодежной политики (674 млн руб.). 32% бюджета приходится на комфортную среду: 12,4 млрд руб. направят на дороги и транспорт, 2,4 млрд руб. пойдут на благоустройство, 305 млн руб. — на современную городскую среду.

В целом бюджет развития составит 4,8 млрд руб. (10%), а 90% займут текущие расходы.

Депутат Андрей Потапов поинтересовался, сколько получит бюджет от работы платных парковок. На что Артем Катренко ответил, что по текущему году прогноз от взимания платы составляет 120 млн руб., но год будут завершать, скорее всего, с перевыполненным планом.

На 2026 год прогноз составляет 207 млн руб. Представитель администрации уточнил, что эта цифра в два раза превышает расходы на парковки.

Почти все депутаты выступили за принятие бюджета. Воздержались от голосования депутаты фракции КПРФ. «Мы считаем, что доходная часть бюджета при определенных условиях могла бы быть значительно солиднее. Мы воздержимся, в том числе и от дальнейших оценок бюджета»,— высказался Сергей Пыхалов, пожелав в следующем году бюджету подрасти «миллиардов на двадцать».

После принятия мэр Тюмени Максим Афанасьев отметил, что бюджет на ближайшие три года формируется в непростых условиях. «Мы постарались найти резервы, в первую очередь за счет оптимизации неэффективных расходов, за счет поиска дополнительных источников финансирования по неналоговым доходам.

Как бы это ни было непопулярно, мы будем двигаться и разъяснять нашим жителям, что это лучше, чем ничего. Самое главное, мы смогли обеспечить все свои социальные гарантии. Бюджет ориентирован на человека»,— заявил господин Афанасьев.

Ранее Тюменская областная дума приняла бюджет на 2026 год с дефицитом в 35,5 млрд руб.

Мария Игнатова