Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали возвращение Турцией C-400

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Туркменистане на прошлой неделе не обсуждали зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Источники Bloomberg сообщали, что на переговорах обсуждалось возвращение Анкарой С-400 России.

«Эта тема не была в повестке»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

По данным агентства Bloomberg, Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину вернуть российские C400, поскольку это поможет Турции улучшить отношения с США.

В 2019 году Турцию исключили из программы, предполагающей поставки ей американских истребителей пятого поколения F-35. Так США ответили на приобретение турецкой стороной четырех С-400 «Триумф». В октябре этого года Bloomberg писало, что власти Турции готовы пойти на компромиссы по использованию российских ЗРК, но не отказаться от них полностью. Однако 5 декабря посол США в Турции Том Баррак заявил, что Анкара все же вернет в ближайшее время С-400 для закупок F-35.

Лусине Баласян