Bloomberg: Эрдоган предложил Путину вернуть С-400 для улучшения отношений с США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину вернуть РФ зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в декабре 2025

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в декабре 2025

По словам собеседников агентства, такое предложение господин Эрдоган сделал во время встречи с российским президентом в Туркменистане на прошлой неделе. Отказ от российской военной техники может значительно улучшить отношения Турции с США и способствовать отмене американских санкций в отношении турецкой оборонной промышленности, сообщили источники. Они также считают, что это предоставит Анкаре доступ к американским истребителям F-35.

Один из высокопоставленных турецких дипломатов недавно заявил, что ожидает отмены санкций в 2026 году, пишет агентство. Источники также сообщили, что Турция добивается возврата «миллиарда долларов», потраченных на приобретение этих систем. Это повышает вероятность того, что Анкара запросит у России вычет из своих расходов на импорт энергоресурсов из РФ, считают собеседники агентства.

Стоимость С-400 «ничтожна» по сравнению с дипломатическим капиталом, который Турция могла бы получить в отношениях с союзниками по НАТО, если бы страна избавилась от российских ЗРК, заявили источники.

В 2019 году США исключили Анкару из программы F-35 в ответ на приобретение Турцией комплексов С-400. Турция в 2020 году попала под действие Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA) из-за приобретения у России четырех С-400 «Триумф». Годом ранее США исключили Анкару из программы F-35 при том, что Анкара успела оплатить первую партию истребителей.

В октябре этого года Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что власти Турции готовы пойти на компромиссы по использованию российских ЗРК, но не отказаться от них полностью. Однако 5 декабря посол США в Турции Том Баррак заявил, что Анкара в ближайшее время откажется от С-400 для закупок F-35.