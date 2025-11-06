Bloomberg: Турция не откажется от российских С-400 по требованию США

Власти Турции дали понять американским коллегам, что готовы на компромиссы по вопросу использования российских систем ПВО С-400, но не отказаться от них полностью. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Из-за покупки этих ракет в 2019 году Вашингтон заретил поставки Анкаре истребителей пятого поколения F-35.

По словам источников Bloomberg, Турция могла бы согласиться на создание «технического совместного военного механизма для контроля за С-400». В обмен на это турецкая сторона хочет закупать 40 единиц F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсуждали этот вопрос на встрече в сентябре, но никакой договоренности достигнуто не было.

Турция попала под действие Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA) из-за приобретения у России четырех С-400 «Триумф». В 2019 году Турцию исключили из программы F-35, несмотря на то, что страна успела провести оплату за первую партию самолетов. Анкара предложила Вашингтону снять санкции в обмен на торговые стимулы — приобретение сотни авиалайнеров Boeing и истребителей Lockheed Martin.

Лусине Баласян