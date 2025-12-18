Медицинская компания Medline провела крупнейшее мировое IPO 2025 года

Американский производитель и поставщик медицинских товаров Medline провел на бирже NASDAQ крупнейшее для США и всего мира IPO в текущем году. После начала торгов на бирже 17 декабря акции компании выросли в цене на 41%. Компания привлекла в ходе размещения почти $6,3 млрд, а ее общая капитализация достигла $54 млрд.

До IPO Medline крупнейшим первичным размещением в этом году было IPO китайского производителя аккумуляторов CATL, который привлек в мае $5,3 млрд. Для США IPO Medline стало рекордным с 2021 года, когда на биржу вышел производитель электромобилей Rivian.

Компания Medline была создана в 1966 году братьями Джеймсом и Джоном Миллзами и стала одним из крупнейших мировых производителей медицинских принадлежностей, таких как хирургические наборы, инструменты, стерилизаторы, перчатки, халаты и т. п. В 1972 году она стала публичной, но через пять лет братья выкупили акции обратно, снова сделав компанию частной. В 2021 году американские инвестфонды во главе с Blackstone Group купили Medline за $34 млрд, это стало одним из крупнейших поглощений года. У семьи Миллз до сих пор остается доля в компании.

Яна Рождественская