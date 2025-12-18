В Крыму ввели в эксплуатацию 1,2 млн квадратных метров жилья с начала года

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин провел встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым, на которой обсудили результаты развития региона: за 11 месяцев 2025 года в республике ввели 1,2 млн кв. м жилья и обновили 480 км дорог. Об этом господин Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам Марата Хуснуллина, республика демонстрирует хорошие результаты работы и активно развивается, что свидетельствует о системном подходе к управлению. По итогам встречи выяснилось, что с начала 2025 года на территории Республики Крым открыли движение по трассе в обход Симферополя на участке Донское — Перевальное. Дорога поможет сократить время в пути до Южного берега и разгрузит город от транзитного транспорта.

В рамках программы социально-экономического развития республики реализуются различные проекты. Часть из них уже завершена. Построена школа на 480 мест в Евпатории, два жилых дома в Джанкое и Бахчисарае. Выполнены работы на объекте культурного наследия в Алупке.

Сейчас продолжается модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Как отметил Марат Хуснуллин, для обновления систем водо- и теплоснабжения штаба региону одобрили казначейский инфраструктурный кредит на 1,64 млрд руб.

Алина Зорина