Российские силы ПВО за сутки сбили 216 беспилотников

За прошедшие сутки российские средства ПВО уничтожили 216 беспилотников самолетного типа. Минобороны России привело такие данные в ежедневной сводке.

Ведомство также отчиталось об ударах по объектам энергетической инфраструктуры, «задействованным в интересах» ВСУ. ВС РФ также поразили цехи сборки БПЛА и пункты временной дислокации украинских военнослужащих в 149 районах.

За 17 декабря силами ПВО было уничтожено 180 беспилотников. Сегодня ночью, по информации Минобороны РФ, сбили 47 дронов над четырьмя российскими регионами.