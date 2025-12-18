Силы ПВО за ночь сбили 47 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 17 декабря до 7:00 18 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 31 беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, пять БПЛА сбили над акваторией Черного моря, по четыре — над Крымом и Белгородской областью, три — над Ростовской областью.

В Ростовской области за ночь погибли три человека. Два моряка стали жертвами атаки БПЛА на порт в Ростове, трое были ранены. В Батайске были ранены семь человек, один из них умер после госпитализации. В Брянской области обошлось без жертв и последствий на земле, сообщил губернатор Александр Богомаз. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.