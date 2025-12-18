Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и цехам сборки ударных беспилотников, задействованных в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Как сообщили в ведомстве, Вооруженные силы РФ также поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Удары нанесены с помощью оперативно-тактической авиации, дронов, ракетных войск артиллерии, сообщили в пресс-службе.

По данным Минобороны, в период с 23:00 мск 17 декабря до 07:00 мск 18 декабря силы ПВО сбили 47 украинских дронов над территорией России.