Госдума приняла закон в поддержку самозанятых в такси

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о квоте для такси, не соответствующих уровню локализации, следует из думской базы данных. Самозанятым таксистам разрешат использовать 25% нелокализованных машин.

Проект закона предполагает, что самозанятые и индивидуальные предприниматели в сфере такси могут продолжить использование нелокализованных автомобилей до 2033 года. Доля машин не должна быть выше 25% от общего количества транспортных средств, зарегистрированных в регионе. При этом автомобиль должен находиться в собственности владельца более шести месяцев без привлечения к использованию третьих лиц. Помимо места регистрации, самозанятые таксисты получат разрешение на деятельность в регионе фактической подработки.

Поправки к закону о локализации такси, принятому в мае, внесли в октябре депутаты Анатолий Выборный, Антон Гетта, Ахмед Догаев (все — от «Единой России») и сенатор Константин Басюк. Первое чтение законопроект прошел 20 ноября, второе — 16 декабря. По данным опроса таксистов, проведенного «Ромиром», только 5% из них планируют менять машину под требования закона, еще 42% продолжат работу на имеющемся автомобиле, а 24% опрошенных намерены использовать транспортное средство автопарка.

