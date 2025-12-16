Госдума одобрила поправки к закону о локализации такси во втором чтении

Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором чтении поправки к закону о локализации такси. Это следует из публикации на сайте нижней палаты. Законопроект предусматривает, что самозанятым таксистам разрешат использовать 25% нелокализованных машин.

Поправки к закону о локализации такси, принятому в мае, внесли в Госдуму депутаты от партии «Единая Россия» Анатолий Выборный, Антон Гетта, Ахмед Догаев и сенатор Константин Басюк 30 октября. В рамках законопроекта самозанятые и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере такси, смогут продолжить использование нелокализованных автомобилей до 2033 года. Доля машин не должна превышать 25% от общего количества транспортных средств, зарегистрированных в регионе.

По мнению авторов инициативы, многие самозанятые таксисты, составляющие основную долю на рынке такси, не имеют возможности приобретать отдельные машины для работы. В случае внесения поправок самозанятые таксисты смогут наравне с остальными гражданами страны работать в любом регионе России, а не только по месту регистрации.

Законопроект для водителей будет действовать при условии, если автомобиль находится в собственности владельца более шести месяцев без привлечения к использованию третьих лиц. Водители смогут повторно поставить транспортное средство в реестр такси. В свою очередь, помимо места регистрации, самозанятые таксисты получат разрешение на деятельность в регионе фактической подработки.

Третье чтение законопроекта о локализации такси назначено на 18 декабря.