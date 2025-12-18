Цена платины обновила рекорд 2008 года

Цены на платину продолжают рост, обновляя максимум за 17 лет. Динамика связана с ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики США и риском дефицита драгметалла, пишет Trading Economics.

Фьючерсы на платину во время торгов поднимаются до $1,950 и выше за тройскую унцию (12:50 мск) — это самый высокий уровень с 2008 года. С начала года металл подорожал в 2,2 раза.

Рост котировок поддерживают ожидания дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системы США. 10 декабря ФРС понизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 3,5–3,75% годовых. Смягчение политики связано прежде всего с ухудшением ситуации на рынке труда: безработица в ноябре выросла до 4,6%, достигнув максимума за четыре года.

Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) также заявил, что дефицит платины на мировом рынке в 2025 году составит 69,2 тыс. унций.