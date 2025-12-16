Безработица в США достигла самого высокого с 2021 года уровня

В ноябре в США было создано 64 тыс. новых рабочих мест, а в октябре их количество сократилось на 105 тыс. Уровень безработицы достиг 4,6% — самого высокого значения с 2021 года, — и составил 6,1 млн человек. Об этом сообщается в отчете министерства труда США.

Публикация октябрьских данных задержалась из-за 43-дневного шатдауна правительства. Количество рабочих мест в октябре резко сократилось из-за увольнения месяцем ранее 162 тыс. государственных служащих Департаментом по повышению эффективности правительства (DOGE).

В ноябре же прирост занятости оказался выше прогнозируемых экономистами 40 тыс. рабочих мест. Наибольшее их количество появилось в отраслях здравоохранения и строительства— 46 тыс. и 28 тыс. соответственно. Прирост наблюдался также в отрасли социальной поддержки. Сократилась занятость в сферах госслужбы, транспорта, отдыха и гостеприимства.

10 декабря ФРС США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 3,5–3,75% годовых. Смягчение денежно-кредитной политики — уже третье подряд в этом году — было обусловлено тревожной ситуацией на американском рынке труда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ставка на занятость».