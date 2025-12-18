Суд оштрафовал Twitch на 6 млн руб. за неисполнение предписания РКН

Мировой судья в Москве оштрафовал стриминговую платформу Twitch на 6 млн руб. Причиной стало неисполнение предписания Роскомнадзора. Штраф назначен по ст. 19.7.10-4 КоАП, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Суды в России неоднократно штрафовали Twitch за последний год. В июле Таганский суд Москвы признал сервис Twitch виновным в повторном неисполнении российского законодательства (ч.3 ст.13.50 КоАП), ему назначили штраф на 7 млн руб. В августе сервис был оштрафован еще на 61,7 млн руб. за неисполнение обязанностей иностранного лица в Рунете (ч. 2 ст. 13.49 КоАП). 4 декабря ему назначили штраф на 4 млн руб. за неуплату административного штрафа в срок (ч.1 ст. 20.25 КоАП).