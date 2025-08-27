Суд в Москве оштрафовал Twitch почти на 62 млн рублей

Столичный суд оштрафовал Twitch и Pinterest на 61,7 млн руб. и 10 млн руб. соответственно. Оба решения вынес мировой судья 422-го судебного участка Таганского района, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Twitch (Твитч Интерактив Инк., также Twitch Interactive, Inc.) признали виновным в неисполнении обязанностей иностранного лица в Рунете (ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ). Точная сумма штрафа — 61 747 992 рубля 60 копеек.

По делу Pinterest (Пинтерест Инк., Pinterest Inc) судья признал владельца соцсети виновным в неисполнении предписания Роскомнадзора. Штраф по ст. 19.7.-10-4 КоАП составил 4 млн рублей. Также назначен штраф в размере 6 млн руб. по ч. 2 ст. 13.49 КоАП.

В июле Twitch, Google, TikTok и другие сервисы были оштрафованы на 28 млн рублей.