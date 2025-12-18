Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал президенту Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства промышленности и торговли российского региона.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, деликатес изготовлен на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района. Стив Уиткофф впервые попробовал икру во время обеда в московском ресторане Savva перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным. По информации регионального ведомства, продукт произвел на спецпосланника большое впечатление. После этого господину Уиткоффу преподнесли целый ящик икры, который он отвез Дональду Трампу.

В начале декабря Стив Уиткофф вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером участвовал в переговорах с Владимиром Путиным. Во время встречи обсуждались пункты мирного плана США по урегулированию на Украине. Переговоры на уровне делегаций могут продолжиться в Майами в конце этой недели.

Подробности поездки представителей США в Москву — в материале «Ъ» «Большая геополитическая икра».

