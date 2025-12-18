Экспорт риса из Краснодарского края увеличился на 37,4%

Объем экспорта риса из Краснодарского края за 2025 год составил 12 тыс. т, что на 37,4% больше объема поставок в аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

В этом году рис поставляли в Беларусь, Казахстан и Армению. Согласно информации министерства, с начала 2025 года на территории Краснодарского края сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели собрали 833 тыс. т риса (бункерный вес). Это на 3% меньше, чем в прошлом году.

Кроме того, на территории Краснодарского края с начала 2025 года собрали 6,7 млн т сахарной свеклы. Это на 8% меньше, чем в аналогичный период 2024 года. По данным краевого министерства, экспорт сахарной свеклы с территории Кубани за последние два года не осуществлялся.

«Ъ-Кубань» писал, что за девять месяцев 2025 года из Краснодарского края экспортировали 450 кг ягод, это на 46,7% больше объема поставок в аналогичный период прошлого года. Всего собрали около 2,5 тыс. т ягод, среди которых земляника садовая, голубика, ежевика, малина и другие.

Алина Зорина