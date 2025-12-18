В Батайске потушили пожар после ночных ударов БПЛА

Возгорание в жилом секторе Батайска Ростовской области, возникшее после ночных ударов БПЛА, полностью ликвидировано. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в Telegram-канале. В Батайске действует локальный режим чрезвычайной ситуации.

«В результате взрыва в жилом секторе пострадали мирные жители. Семь человек получили ранения, один из них скончался в больнице»,— написал он.

По словам главы города, сотрудники силовых ведомств, спасательных служб и представители администрации проводят подомовой обход, фиксируют повреждения и проверяют состояние инженерных сетей. В администрации Батайска организован прием жителей домов, пострадавших в результате атаки.

В период с 23:00 мск 17 декабря до 7:00 мск 18 декабря средства ПВО уничтожили три беспилотника самолетного типа над Ростовской областью. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, атаке ВСУ подверглись Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В ростовском порту загорелось грузовое судно: двое членов экипажа погибли, еще трое получили ранения.