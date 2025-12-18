В аэропорту Сургута планируют построить второй терминал

Депутаты на заседании думского комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию рассмотрели вопрос строительства второй очереди аэропорта в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), передает «Сургутинформтв».

3 декабря были проведены мероприятия градостроительного функционального зонирования, что уже утвердили в градостроительном документе. Как сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич, территория для строительства терминала подготовлена, но информации от властей ХМАО о сроках возведения пока нет. Главной проблемой для расширения аэропорта сейчас является охранная зона вокруг него.

Летом в аэропорту Сургута усилили меры безопасности в зоне предполетного досмотра. В зону вылета запрещено проносить любые колюще-режущие предметы и предметы с заостренными кромками.

Ирина Пичурина