Аэропорт Сургута усилил контроль в зоне предполетного досмотра

В аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) усилены меры безопасности в зоне предполетного досмотра, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В зону вылета запрещено проносить любые колюще-режущие предметы — такие как ножи, ножницы, лезвия и шила. Также под запрет попадают предметы с заостренными кромками и другие потенциально опасные вещи. Аэропорт рекомендует оставлять такие предметы в зарегистрированном багаже или не брать их с собой.

Особое внимание будет уделено контролю за провозом жидкостей: в ручной клади контейнеры должны иметь объем до 100 мл и быть упакованы в прозрачный пакет объемом до 1 литра. Возможен выборочный досмотр багажа для поиска жидкостей, представляющих повышенную опасность, например, легковоспламеняющихся жидкостей и кислот.

Напомним, с 1 августа изменились правила въезда на привокзальную площадь аэропорта в Сургуте. Мера направлена на сокращение количества многократных заездов, которые в часы пик создают заторы и мешают свободной посадке и высадке пассажиров.

Ирина Пичурина