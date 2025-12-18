В Сочи проведут учебные стрельбы

Сегодня, 18 декабря, на территории Сочи проведут учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

В морском порту Сочи стрельбы пройдут в 11:30 и с 20:00 до 23:00. Также проведение запланировано в селе Пластунка с 18:00 до 21:00. Перед началом жителей и гостей курорта оповестят.

«Просим вас сохранять спокойствие. Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина