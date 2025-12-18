В Новороссийске 18 декабря пройдут учения со стрельбами

18 декабря в акватории Новороссийска дважды проведут учения со стрельбами. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным пресс-службы мэрии, учения НВМБ состоятся с 16:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе тренировочных мероприятий новороссийская военно-морская база отработает практические действия по отражению атаки БПЛА и безэкипажных катеров.

Во время проведения учений в порту Новороссийска запрещается движение всех видов маломерных судов и плавательных средств.

София Моисеенко