В Батайске при ударе БПЛА погиб один человек

В Батайске Ростовской области семь человек пострадали в результате удара БПЛА. Четверым помощь оказали на месте, троих госпитализировали в батайскую БСМП. Один из них умер, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Кроме того, был атакован порт в Ростове. Там загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, еще трое получили ранения. Пожар потушили на площади 20 кв. м, уточнил господин Слюсарь.

По данным Минобороны РФ, над Ростовской областью ночью сбили три дрона. В общей сложности силы ПВО уничтожили 47 БПЛА над четырьмя российскими регионами.