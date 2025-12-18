РБК: Wildberries может запустить свой онлайн-кинотеатр в 2026 году

Wildberries рассматривает возможность запуска собственного онлайн-кинотеатра. По информации источников РБК, реализация проекта может начаться в следующем году.

Как сообщают собеседники издания, за контентную часть сервиса может отвечать продюсер Артур Джанибекян, чья компания Originals Production в 2026 году завершает эксклюзивный контракт с онлайн-кинотеатром Okko. Wildberries также ранее изучала возможность приобретения платформы «Иви», но переговоры не были успешны.

Официально в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ планы не подтвердили и не опровергли, заявив, что не комментируют слухи. Представители Национальной Медиа Группы и Okko также воздержались от комментариев.

Расширение в медиасферу соответствует стратегии Wildberries по созданию многофункциональной цифровой платформы по аналогии с Amazon или Alibaba, отмечает издание. Ранее компания уже запустила социальную сеть Wibes, тестирует сервис такси в Белоруссии и Узбекистане, а также приобрела туроператора Fun&Sun и сеть магазинов косметики «Рив Гош».