Глава Revolut: блокировка счетов россиян связана с давлением регулятора

Глава онлайн-банка Revolut Николай Сторонский заявил, что блокировки счетов российских клиентов связаны, в том числе, с «давлением регулятора». Он рассказал, что банк обязан следовать европейскому законодательству, но регуляторные органы часто устанавливают еще более жесткие внутренние требования. Они могут усиливаться в зависимости от политического контекста. В такие периоды Revolut вынужден им подчиняться, сказал господин Сторонский в интервью журналистке-иноагенту Елизавете Осетинской.

Фото: Stephen McCarthy / Web Summit via Sportsfile / Flickr Николай Сторонский

Господин Сторонский отметил, что блокировки, которые начались 1 ноября, касались и тех клиентов, которые предоставляли банку временные или продлеваемые документы. Он объяснил, что такие бумаги легче подделать, и «многие банки их просто не принимают».

В конце октября вступил в силу 19-й пакет санкций ЕС, который, запретил гражданам России доступ к любым банковским услугам. В банке, который открывал счета россиянам, уехавшим после начала военных действий на Украине, началась волна блокировок клиентов, у которых нет вида на жительство в ЕС или европейского гражданства.

