Банк Revolut начал блокировать счета россиян

Онлайн-банк Revolut закрывает счета российских клиентов, у которых нет вида на жительство в ЕС или европейского гражданства. Об этом «Русской службе Би-би-си» сообщили клиенты банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Zorrakino / Contacto / ZUMA Press / ТАСС Фото: David Zorrakino / Contacto / ZUMA Press / ТАСС

Финансовое учреждение, ссылаясь на недавно принятый ЕС 19-й пакет санкций против России, с коротким интервалом разослало россиянам два сообщения. В первом была просьба предоставить копию вида на жительство, во втором — уведомление о закрытии счета. Такие сообщения получили россияне, живущие в странах ЕС с долгосрочными визами или видом на жительство.

В Revolut утверждают, что последний пакет санкций ЕС запрещает оказывать платежные услуги российским и белорусским гражданам, передает «Би-би-си». «Как глобально регулируемое финансовое учреждение, Revolut должен соблюдать санкционные законы и регламенты ООН, Европейского Союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и все прочие применимые законы и регламенты во всех юрисдикциях, в которых работает Revolut»,— заявили в компании.

Revolut основали в 2015 году предприниматели Николай Сторонский и Влад Яценко. Банк оставался одной из немногих финансовых организаций, готовых открывать счета российским гражданам, которые уехали из страны после начала военных действий на Украине.