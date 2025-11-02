Санкции обязывают

Живущие в Европе россияне получили от банков уведомления о закрытии счетов. В ночь на 1 ноября клиентам Revolut с разницей в несколько минут пришло два письма. Первое — с требованием загрузить в приложение актуальный вид на жительство. Второе — уже о приостановке аккаунта с 31 декабря. Собеседники “Ъ FM” говорят о подобных уведомлениях и от других финансовых организаций. Так, криптобиржа ByBit приостановила открытие счетов в том числе и для владельцев ВНЖ. Подробности — у Александра Мезенцева.

19-й пакет санкций ЕС запретил гражданам России доступ к любым банковским услугам. Последние три года и так было практически невозможно открыть счет без ВНЖ, хотя формально прошлые рестрикции это не ограничивали. Revolut — банк выходца из России Николая Сторонского — в своем официальном ответе именно на нормы 19-го пакета не ссылается. Письма между тем пришли в том числе россиянам, у которых в Европе действуют гуманитарные или долгосрочные национальные визы, то есть тем, кому уже разрешено учиться, работать или вести бизнес в стране. Собеседник “Ъ FM” Евгений живет в Греции более шести лет. Его ВНЖ истек в августе. Вопросом продления он озаботился еще заблаговременно. Единственное — не подгрузил в приложение Revolut документ-подтверждение, обычно этого и не требовалось: «На почту, которая привязана к аккаунту, пришло сообщение следующего содержания: "После проверки вашего аккаунта Revolut мы вынуждены сообщить, что больше не сможем предоставлять вам свои услуги. Ваш аккаунт будет закрыт 31 декабря 2025 года, до этого времени вы можете вывести деньги, пополнять счет нельзя". Я подгрузил новые документы, и в течение двух часов мне пришло уведомление о том, что они приняты, и срок продлен до 31 марта».

К вечеру 1 ноября в Revolut заявили, что загрузка документов в сервис невозможна «по техническим причинам». Если все же это сделать удалось, то пока отключилось только пополнение счета, но все равно опасения остаются, продолжает Евгений: «Я подозреваю, что этот процесс контролируется искусственным интеллектом, и на комплаенс-службу Revolut он напрямую не завязан.

Что касается первого письма, то, думаю, это политическое решение компании. Мне кажется, что несмотря на то, что на сегодняшний день я могу пользоваться приложением, скорее всего, счет будет закрыт».

Прежде Европарламент на вопросы вроде, как оплачивать счета за недвижимость, если человек не живет в Евросоюзе, а банк блокирует ему перевод, отвечал ссылкой на исключение. Можно было держать на счете до €100 тыс. и расплачиваться с него. Пока, возможно, до комментариев официальных лиц Брюсселя как минимум для россиян в Европе без ВНЖ недоступны любые платежи и переводы, допускает правозащитница Гера Угрюмова: «У нас уже есть заявки, что люди не могут оплатить коммунальные услуги, налоги за недвижимость. Как выводить свои средства при том, что банк не имеет права их удерживать, не особо понятно. При этом их система практически ничего не поддерживает из временных документов. Соответственно, Revolut решил, что сведений, подтверждающих обновление статуса клиентов, недостаточно.

И банк в этом не одинок, нам известно о двух организациях, которые заблокировали счета. При этом времени на то, чтобы попробовать исправить ситуацию, людям не дается».

Банки традиционно исполняют закон с большим рвением, чем может требоваться на самом деле, говорит партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов. Он допускает, что с новыми санкциями также не получится открывать счета в Европе и у россиян со вторым паспортом в какой-либо другой стране: «Это неудивительное событие, когда в законе написано одно, а комплаенс-службы трактуют этот закон в три раза шире. Это ненормальная ситуация, но, к сожалению, она довольно часто встречается и с ней довольно сложно бороться. Тем не менее это возможно: объяснять, вырабатывать правовую позицию, что это незаконно и так далее. Но если финансовая организация захотела закрыть счет, в принципе, она найдет миллион поводов это сделать».

19-й пакет санкций начал действовать чуть больше недели назад. Брюссель запретил транзакции с МТС-банком, Альфа-банком, Земским банком, Абсолют-банком и НКО «Истина», а также с несколькими финансовыми организациями из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

