Фон дер Ляйен назвала российскую военную экономику угрозой для ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия полностью перевела экономику на военные рельсы. Она назвала это прямой угрозой для национальной и экономической безопасности Евросоюза, ведь, по ее словам «Россия нацелена не только на Украину».
При этом госпожа фон дер Ляйен уверила, что бессрочно замороженные в ЕС российские активы «могут стать переломным фактором для Украины и Европы». Об этом она написала в соцсети X.
Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских активов 12 декабря. 18–19 декабря лидеры европейских государств проведут саммит, на котором собираются окончательно решить, стоит ли принимать предложение Еврокомиссии по вопросу изъятия этих средств в пользу Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что исход саммита пока неясен.
